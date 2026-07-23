Игорь Капленков рассудит в Воронеже «Факел» и дагестанское «Динамо»

25 июля в Воронеже состоится поединок первого тура РПЛ по футболу. Местный «Факел» примет махачкалинское «Динамо». Главным арбитром назначен москвич Игорь Капленков. На линии ему будут помогать земляки Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный арбитр – ленинградец Михаил Плиско. Проинспектирует работу судей Сергей Мацюра из Комсомольска-на-Амуре.

В прошлом розыгрыше РПЛ Игорь Капленков отработал на трех встречах (речь о статусе главного арбитра). Суммарно он предъявил восемь желтых карточек и назначил четыре пенальти.

С дагестанским клубом он не пересекался. А вот игры «Факела» в первой лиге-2025/26 судил пять раз: победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (1:0, 6-й тур), ярославским «Шинником» (1:0, 14-й тур), «Челябинском» (2:0, 21-й тур), екатеринбургским «Уралом» (1:0, 22-й тур) и поражение от московской «Родины» (0:2, 10-й тур).

Предстоящий поединок начнется в 18:30 на стадионе «Факел» на улице Маршака.

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