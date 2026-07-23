Воронежским школьникам и их родителям показали мастер-класс по первой медпомощи

Фото минздрава Воронежской области

Сотрудники поликлиники №21 ВГКП №7 провели для детей и их родителей мастер-класс по оказанию первой помощи. Акция прошла в рамках «Школы безопасности» и «Безопасного лета».

Специалисты разобрали алгоритмы действий при развитии жизнеугрожающих состояний и продемонстрировали способы восстановления проходимости дыхательных путей при удушье (частичной или полной асфиксии) приёмом Геймлиха. Также участники мастер-класса узнали, как провести сердечно-легочную реанимацию как взрослому, так и ребёнку.

После теоретической части родители и ребята смогли отработать практические навыки на манекенах-тренажёрах, в том числе сделанных специально для детей.