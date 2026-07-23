92-й бензин и солярка подешевели в Воронежской области

95-й бензин подорожал на 25 копеек – до 93,4 рубля, а 98-й – на 85 копеек (литр стоит 112,37 рубля). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 14 по 20 июля в Воронежской области подешевели два вида топлива. Информацией об этом поделился Воронежстат.

АИ-92 стоит 87,12 рубля – меньше на 14 копеек за литр в сравнении с неделей с 7 по 13 июля.

Солярка сбавила 2,14 рубля – в среднем литр стоит 95,14 рубля. 95-й бензин подорожал на 25 копеек – до 93,4 рубля, а 98-й – на 85 копеек (литр стоит 112,37 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 7 по 13 июля колебался от четырех до шести рублей.

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