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НовостиОбщество23 июля 2026 10:36

Склад Wildberries под Воронежем приостановил работу после атаки БПЛА

Временно отменили ночную смену
Ирина КАЗАНИНА

Склад Wildberries под Воронежем приостановил работу после атак на Воронеж. На объектах временно отменили ночную смену с 00:00 до 6:00 часов. Утром 23 июля на фоне массированной атаки на регион склад также не функционировал.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь в регионе сбиты 36 дронов. В результате повреждены жилые дома, автомобили, а также два здания маркетплейса. У одного пострадала кровля, у другого – фасад.

Из-за пожара в частном доме, возникшего от падения БПЛА, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили травмы. Также легко ранен 19-летний парень.