Склад Wildberries под Воронежем приостановил работу после атаки БПЛА

Склад Wildberries под Воронежем приостановил работу после атак на Воронеж. На объектах временно отменили ночную смену с 00:00 до 6:00 часов. Утром 23 июля на фоне массированной атаки на регион склад также не функционировал.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь в регионе сбиты 36 дронов. В результате повреждены жилые дома, автомобили, а также два здания маркетплейса. У одного пострадала кровля, у другого – фасад.

Из-за пожара в частном доме, возникшего от падения БПЛА, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили травмы. Также легко ранен 19-летний парень.