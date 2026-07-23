У воронежца изъяли 21 тысячу пачек контрафактных сигарет

Суд установил, что 41-летний житель Воронежа купил партию фальшивого табака в декабре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Он хранил товар в арендованном гараже. Деятельность мужчины пресекла полиция. У него изъяли свыше 21 тысячи пачек контрафактных сигарет на сумму более 3,2 миллиона рублей.

Несмотря на то что статья предусматривает до шести лет лишения свободы, суд назначил более мягкое наказание, вероятно, учитывая признание вины или сотрудничество со следствием. Он получил год принудительных работ. На протяжении этого срока из его зарплаты будут удерживать пять процентов в доход государства.

Фигурант пытался оспорить это решение в областном суде, но прокуратура выступила против, и приговор оставили в силе.

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