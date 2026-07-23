140 воронежских студенток получили пособие по беременности и родам

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежское отделение Соцфонда с начала 2026 года выплатило пособие по беременности и родам 140 студенткам на территории региона. В ведомстве напомнили,что право на выплату имеют студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций вне зависимости от того, учатся они на бюджетной или платной основе.

Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, а его размер зависит от продолжительности отпуска и зависит от величины прожиточного минимума в регионе. На сегодня он составляет 18 166 рублей.

А размер пособия такой:

- при стандартном сроке больничного в 140 дней — 84 774,67 рублей

- при осложнённых родах (156 дней) — 94 463,20 рублей

- при многоплодной беременности (194 дня) — 117 473,47 рубля.

Заявление на получение выплаты можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Воронежской области или в МФЦ.