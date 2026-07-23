В Воронежской области грузовик протаранил на перекрестке мотоцикл

Фото ГУ МВД по области

Днем 22 июля в Богучарском районе Воронежской области 50-летний воронежец на автомобиле «Исузу» устроил ДТП с пострадавшим. Пересекая перекресток, водитель грузовика не уступил дорогу мотоциклу «Баджадж Эвенджер» под управлением 53-летнего жителя Богучарского района.

В результате столкновения мотоциклист получил различные ранения и оказался в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 76 ДТП,из которых 40 – в Воронеже. В 13 ДТП травмы различной степени тяжести получили 16 человек.