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НовостиПроисшествия23 июля 2026 7:22

В Воронежской области грузовик протаранил на перекрестке мотоцикл

53-летний мотоциклист оказался в больнице после ДТП с грузовиком в Воронежской области
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Днем 22 июля в Богучарском районе Воронежской области 50-летний воронежец на автомобиле «Исузу» устроил ДТП с пострадавшим. Пересекая перекресток, водитель грузовика не уступил дорогу мотоциклу «Баджадж Эвенджер» под управлением 53-летнего жителя Богучарского района.

В результате столкновения мотоциклист получил различные ранения и оказался в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 76 ДТП,из которых 40 – в Воронеже. В 13 ДТП травмы различной степени тяжести получили 16 человек.