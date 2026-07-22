Воронежцев научат традиционной русской борьбе «за-вороток»

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В Воронеже решили возобновить вековые традиции русского воинского искусства. 26 июля на Петровской набережной горожанам напомнят про народную борьбу «за вороток». Это русское единоборство известно под разными названиями: «об одной ручке», «в одноручку», «с носка», «московская борьба». Суть в том, что один из участников захватывает соперника за ворот одной рукой, а другой - атакует, пытаясь с помощью броска, сваливания или сбивания положить противника на землю или заставить встать на четвереньки. Удары в такой борьбе строго запрещены.

И в воскресенье на площадке для пляжного волейбола начнется мастер класс по русской борьбе за вороток - в 15.00. Принять участие могут желающие от 12 лет, имеющие опыт занятий спортивными единоборствами. А в 16.00 там же начнутся соревнования по системе «на вызов» - участники от 18 лет с опытом занятий единоборствами. Турнир пройдет без деления на весовые категории. 12+