День ВМФ воронежцы отметят концертом и автопробегом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

День Военно-Морского флота, который отмечают в последнее воскресенье июля, воронежцы отпразднуют широко. Запланированы культурные события, которые пройдут 26 июля на Адмиралтейской площади.

С 10 утра там начнется праздничный концерт и спортивно-развлекательная программа (0+). А в 11.00 оттуда стартует автопробег «Морские волны: 330 лет славы и мощи» (12+).

На корабле «Гото Предестинация» можно посмотреть выставку юных художников «Российскому флоту - быть» (0+), работы которой созданы на пленэре и посвящены 300-летию создания Морского флота России.

Кстати, в 15.00 на площадке для пляжного волейбола Петровской набережной начнется мастер класс по русской борьбе за-вороток. 12+