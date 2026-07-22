В Воронеже 25 июля перекроют движение у стадиона «Факел»

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Управление дорожного хозяйства предупредило воронежских автомобилистов о перекрытии движения у стадиона «Факел» 25 июля. Ограничения связаны с проведением матча по футболу среди команд Премьер-лиги.

Будет запрещена парковка и остановка с 18.00 пятницы, 24 июля, до 21.30 субботы, 25 июля, на участках улиц Домостроителей (от ул.Ворошилова до ул.Пешестрелецкой) и Маршака (от ул.Домостроителей до ул.Героев Сибиряков).

25 июля с 12.00 до 21.30 будет закрыто движение на участке улицы Маршака - от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей.

На время перекрытия изменится путь следования некоторых автобусных маршрутов:

- №№ 12, 54, 72 - от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;

- № 17 - от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении - с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;

- № 23 - с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;

- № 24 - с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;

- № 66 - от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;

- №№ 20, 52, 70, 88 - с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении - с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;

- № 71 - с улицы Пирогова по улицам Космонавтов, Пешестрелецкой, Героев Сибиряков и далее по маршруту. В обратном направлении - с улицы Героев Сибиряков по улицам Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров.