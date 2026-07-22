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НовостиПроисшествия22 июля 2026 12:10

Под Воронежем директор фирмы-банкрота увела от налоговой и кредиторов более 70 млн руб

Районный суд начал рассмотрение уголовного дела о сокрытии имущества должника
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Поворинском райсуде Воронежской области 22 июля начали слушания по уголовному делу руководителя коммерческой организации, сокрывшей от налоговой и кредиторов более 70 млн рублей.

На момент августа 2024 года задолженность фирмы перед кредиторами превысила 300 млн рублей, а задолженность по налогам и страховым взносам - более 50 млн рублей. При этом с ноября 2023 года по август 2024 года руководитель направила распорядительные письма о переводе средств на счета сторонних организаций, в результате чего вывела более 70 млн рублей. В апреле 2025 года организацию признали банкротом.

- Указанные действия руководителя лишили кредиторов и налоговую инспекцию возможности получить причитающиеся средства, им причинен крупный ущерб на общую сумму более 70 млн рублей, - сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.