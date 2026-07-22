Воронежец без прав попался на пьяной езде

В соответствии с ч.3 ст .12.8 КоАП РФ нарушителю грозит арест до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

21 июля примерно в 18:30 у дома № 157 по улице Некрасова в селе Хреновое Бобровского района сотрудники ГАИ обратили внимание на мопед Alpha, которым неуверенно управлял водитель.

При разговоре с автомобилистом у автоинспекторов возникли подозрения, что он нетрезв. В результате освидетельствование показало, что мужчина пьян – в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,236 мг/л этилового спирта. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав. Теперь в соответствии с ч.3 ст .12.8 КоАП РФ нарушителю грозит арест до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.

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