В райцентре под Воронежем из Дона вытащили труп мужчины

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Труп мужчины обнаружили в реке Дон в Лисках во вторник, 21 июля. Тело погибшего спасатели вытащили из воды в 15.30 дня.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, личность несчастного установили, ему было 47 лет. Причину гибели мужчины выясняют эксперты.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что на Левом берегу Воронежа в тройном ДТП пострадал водитель одной из машин.

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