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НовостиПроисшествия22 июля 2026 10:36

В Воронеже в тройном ДТП пострадал водитель одной из машин

Три автомобиля столкнулись на Левом берегу Воронежа
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 июля в Левобережном районе Воронежа произошло ДТП с пострадавшим. В 8.24 спасателей вызвали на улицу Лызлова, где столкнулись три автомобиля. В аварии участвовали грузовая «Газель» и две легковушки - Lada Niva и Volkswagen Polo.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадал 58-летний водитель «Нивы», «скорая» госпитализировала его в БСМП №10.

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