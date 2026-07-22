Воронежцев предупредили о грозе с градом и тумане

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Воронежская область задерживается в зоне желтой опасности. Жителей региона ждет непогода по четырем метеокатегориям. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов вечера среды, 22 июля, местами по Воронежской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду.

А с вечера 22-го и до шести часов утра четверга, 23 июля, местами в Воронежской области синоптики прогнозируют туман.

Учитывайте погодные условия при поездках и парковке машин (сильный ветер может повалить старые деревья и плохо закрепленные рекламные щиты).