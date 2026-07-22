Организовавшего 75 фиктивных ДТП воронежца ждет суд

Надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159.5 и ч. 1 ст. 326 УК РФ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, с 2022-го по 2024-й год 33-летний житель Воронежской области вместе с другими участниками ОПГ инсценировал дорожно-транспортные происшествия на территории нашего региона с целью получения выплат. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Оформив 75 фиктивных аварий, фигурант причинил 13 страховым компаниям материальный ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Он полностью признал вину.

Надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159.5 и ч. 1 ст. 326 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Расследование в отношении остальных членов ОПГ продолжается.

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