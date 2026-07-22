В Воронежской области 11-летний водитель попал под колеса «Опеля»

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 21 июля на улице Партизанская в селе Красный Лиман Панинского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 12:40 «Опель Астра», за рулем которого находился 32-летний мужчина, нарушил ограничения дорожной разметки, при обгоне столкнулся с питбайком под управлением 11-летнего местного жителя. Парнишка поворачивал налево в месте, где это разрешено.

В результате аварии подростка с телесными повреждениями увезли в больницу.

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