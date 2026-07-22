В райцентре под Воронежем поймали пьяного скутериста, ранее лишенного прав

фото ГАИ Воронежской области

В воронежских Лисках утром 20 июля задержали пьяного водителя. Около 8.40 автоинспекторы на улице Советской остановили скутер «Омакс». При проверке документов у 66-летнего водителя наблюдался запах алкоголя изо рта.

Мужчине провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора алкотектор «Юпитер». Результат составил 0,255 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе. С данными показаниями прибора водитель согласился.

- При проверке по базе данных установили, что мужчина ранее был лишен прав за езду в нетрезвом виде. За повторное нарушение его ждет уголовная ответственность, а также штрафы за отсутствие мотошлема и управление транспортным средством водителем, лишенным прав, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.