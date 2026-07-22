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НовостиПроисшествия22 июля 2026 8:38

Арбитражный суд отменил сделку по продаже земельного участка в Воронеже

В бюджет поступят свыше 52 миллионов
Алексей СЕРГУНИН
Суд обязал предпринимателя взыскать в пользу регионального министерства имущественных и земельных отношений более 52 миллионов 900 тысяч рублей.

Суд обязал предпринимателя взыскать в пользу регионального министерства имущественных и земельных отношений более 52 миллионов 900 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд встал на сторону прокуратуры и отменил сделку по продаже земельного участка в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Суд признал недействительным договор купли-продажи земли, которая находится на улице Березовая Роща. Участок индивидуальному предпринимателю продали еще в 2023 году. Оказалось, что принадлежавшую государству земля была продана незаконно: без проведения открытых торгов. Сделку попытались оправдать тем, что на участке якобы находились какие-то постройки, которые давали право его выкупить.

Но прокуратура доказала, что покупатели вели себя нечестно при оформлении сделки, предприниматель оказался связан с застройщиком - компанией ООО СЗ ТКФ «Строитель». Кроме того, площадь выделенного участка была неоправданно большой для тех целей, о которых заявляли покупатели.

Теперь землю вернут государству, а предпринимателя заставят заплатить. Суд обязал взыскать в пользу регионального министерства имущественных и земельных отношений более 52 миллионов 900 тысяч рублей.