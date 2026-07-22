В течение августа воронежцы могут подать заявку на благоустройство своего двора

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжается реализация программы обновления дворов мнгогоквартирных домов. В этом году в списке на проведение ремонта 44 адреса. Многие воронежцы мечтают попасть в программу и спрашивают, как это сделать.

Мэр города Сергей Петрин поручил в августе провести прием заявок на благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Если ваш двор нуждается в переменах — участвуйте. Это реальный шанс получить ремонт проезда, освещение, новые скамейки и урны, детскую или спортивную площадку, - сообщил Сергей Петрин в мессенджере МАХ.

Фото мэрии Воронежа

Глава города акцентировал, что без участия жителей благоустройство невозможно. Собственники должны предварительно провести общее собрание и оформить решение в протоколе.

- Если планируете дополнительные работы (например, большую игровую зону или велопарковку), то потребуется софинансирование. Так мы делаем только то, что реально востребовано.

Как оформить заявку:

- предложение должно быть оформлено в двух экземплярах и содержать адрес двора, его площадь, описание состояния и список нужных работ;

- заверенные копии протокола общего собрания собственников с решениями о включении двора в программу, о перечне работ, о софинансировании (если есть дополнительные работы), о принятии созданного имущества в состав общего имущества МКД и содержании такого имущества, о трудовом участии при благоустройстве дворовой территории, а также о выборе представителя от жителей для подачи заявки, осуществления контроля за ходом работ, приемке работ с подписанием акта выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества МКД;

- фото двора на электронном носителе, на которых должно быть видно проблемные места;

- дизайн проект (или схему) благоустройства, согласованный с уполномоченным от жильцов.

Документы принимают в управе вашего района в рабочие дни (перерыв с 13:00 до 13:45). Все дополнительные вопросы по оформлению можно задать в городском управлении ЖКХ.

Фото мэрии Воронежа

Контакты управ:

- Железнодорожный район: Ленинский проспект, 157, каб. 110, тел. 269-71-84. Ответственный: Васильева Лилия Николаевна.

- Коминтерновский район: Московский проспект, 19а, каб. 211, тел. 206-76-98. Ответственный: Губичева Валерия Геннадьевна.

- Левобережный район: Ленинский проспект, 93, каб. 412, тел. 254-74-79, 206-91-71. Ответственный: Гостева Светлана Сергеевна.

- Ленинский район: ул. 20 летия Октября, 115, каб. 117, тел. 206-91-49, 206-91-38, 206-91-46. Ответственный: Махинова Екатерина Андреевна.

- Советский район: ул. Домостроителей, 30, каб. 226, 221. 206-76-74, 241-33-58 Ответственные: Пелипцов Павел Иванович, Беляева Наталья Михайловна

- Центральный район: ул. Никитинская, 8, каб. 406, тел. 259-76-51. Ответственный: Бабышкина Екатерина Викторовна.

Заявки на участие в программе благоустройства дворов будут принимать весь август. Затем их рассмотрит районная комиссия для отбора с учетом полноты документов и очерёдности подачи.