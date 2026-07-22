У воронежца изъяли 110 головок мака

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Россошанскому району пресекли противоправную деятельность 45-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При обыске домовладения подозреваемого на улице Калинина в селе Александровка во дворе нашли 110 головок мака - наркосодержащего растения. Кроме того, в гараже обнаружили тарелку, бинты и шприц со следами наркотика. Мужчина сознался, что выращивал мак для личного потребления. В соответствии с ч. 1 ст. 231 УК РФ фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

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