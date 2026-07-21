Воронежцев обманывают под предлогом вступления в домовой чат

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом вступления в общедомовой чат.

- Злоумышленники пишут в личные сообщения гражданам, представляются сотрудниками управляющих компаний либо ТСЖ и сообщают о создании нового домового чата или предлагают новые ключи от домофона, после чего просят перейти по ссылке и сообщить код, - рассказали в государственной жилинспекции.

С помощью обмана мошенники получают доступ к личному кабинету граждан на Госуслугах или к их банковским приложениям.

В ГЖИ напомнили, что представители управляющей организации или государственного органа не имеют права запрашивать коды из СМС. В случаях получения подобных сообщений граждан просят проверять информацию у соседей и в своей УК.