Новую школу в в Александровке под Воронежем откроют в сентябре следующего года

Фото правительства Воронежской области

Строительство школы в селе Александровка Новоусманского района идет с опережением графика и приближается к завершению. Объект с сентября 2025 года возводит белорусская фирма в рамках соглашения подписанного на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде.

Новая школа рассчитана на 1 101 ученика и будет носить имя Героя Советского Союза Федора Ильича Садчикова, уроженца Александровки. В годы Великой Отечественной войны он совершил 98 боевых вылетов, проявив исключительное мужество и командирское мастерство. За героизм при выполнении боевых задач в феврале 1945 года Федор Садчиков удостоен звания Героя Советского Союза.

Рядом со школой построят большой спортивный комплекс не только для школьников, но и для занятий местных жителей.

Сейчас подрядчик завершил устройство наружных инженерных сетей, возведение монолитного каркаса здания, кладку стен, остекление, монтаж кровли. Выполнил черновую отделку и оборудовал вентилируемые фасады с облицовкой керамогранитом. Теперь рабочие приступили к монтажу внутренних инженерных систем, чистовой отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

Темпы строительства опережают плановые почти вдвое. Подрядчик готовится сдать школу в декабре этого года. А первых учеников она сможет принять уже в следующем сентябре.