В Воронеже дали старт строительству Центрального стадиона

Фото правительства Воронежской области

В Воронеже торжественно стартовало строительство Центрального стадиона на улице Студенческой. Церемония с участием губернатора Воронежской области Александра Гусева и Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь Юрия Селиверстова прошла 21 июля. В ознаменование начала строительства в основание будущего спортивного объекта заложили капсулу времени.

Напомним, стадион в рамках концессионного соглашения возведет белорусская компания «Стройинжиниринг». Срок соглашения составляет 8 лет, а объект сдадут в эксплуатацию к 1 июля 2029 года.

Проект предусматривает строительство современной спортивной арены вместительностью 24 тысячи мест. Предполагается, что стадион станет современной площадкой для соревнований всероссийского и международного уровней.