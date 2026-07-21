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НовостиПроисшествия21 июля 2026 14:09

Сотрудник воронежской компании получил тяжелые травмы при падении с мусоровоза

Мужчина пытался самостоятельно отремонтировать машину
Ирина КАЗАНИНА

В Воронежской области на предприятии, основным видом деятельности которого является сбор неопасных отходов, произошел несчастный случай.

Как рассказали в региональной гострудинспекции, 28 июня на территории базы, расположенной на улице Дорожной, 50-летний водитель грузовика занимался мелким ремонтом своего автомобиля - мусоровоза. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал с высоты. В результате падения сотрудник получил многочисленные травмы.

По факту несчастного случая ведомство проводит расследование и устанавливает его обстоятельства и причины.