Группа воронежских обнальщиков по суду выплатит незаконно полученные 69 миллионов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

По иску прокуратуры Коминтерновского района Воронежа с преступной группы из восьми человек взыщут в солидарном порядке полученный незаконным путем доход.

В течение двух лет участники группы занимались обналичиванием денежных средств без регистрации и лицензии. Таким образом преступники получили доход в размере больше 69 миллионов рублей.

Прокуратура через суд потребовала взыскать эту сумму с ответчиков. Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. На банковские счета и имущество осужденных наложили арест.

Тем временем уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.