Под Воронежем пьяный водитель пытался притвориться пассажиром

фото ГАИ Воронежской области

В воронежских Лисках ночью 20 июля автоинспекторы задержали пьяного водителя.

Hyundai Solaris дорожные полицейские тормознули в 2.10 на улице Луначарского. Подошедшие к машине инспекторы обнаружили пустое водительское кресло. А рядом на пассажирском - мужчину, у которого при проверке документов ощущался запах алкоголя изо рта.

37-летнему мужчине провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора алкотектор «Юпитер».

- Результат составил 0,921 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушитель с показаниями прибора согласился. Его ждет штраф 45 тыс рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку, - сообщили в ГАИ Воронежской области.