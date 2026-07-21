40 воронежцев за неделю заболели ковидом

Несмотря на жаркую летнюю погоду, в регионе продолжают регистрироваться случаи заболевания коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю лабораторно выявили 40 случаев COVID-19 (1,8 на 100 тыс. нас.).

Эпидемиологи напоминают, что при первых симптомах болезни нужно оставаться дома и избегать контактов с другими людьми до выздоровления. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача! Следите за своим состоянием здоровья. Если вы почувствовали, что заболеваете и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью, вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям.

Для профилактики распространения инфекции врачи рекомендуют регулярно проветривать помещения (желательно в течение 30 минут), чаще мыть руки, больше находиться на свежем воздухе, избегая мест скопления людей.