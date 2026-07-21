В Воронежской области ночью 21 июля сбили один БПЛА

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 21 июля вражеские дроны снова атаковали Воронежскую область. Опасность беспилотников объявляли дважды: сначала после полуночи, потом в четыре часа утра. Сирены включались в Борисоглебске и Воронеже.

- Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили в небе над Воронежем беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет, - сообщил утром губернатор Александр Гусев.

Опасность беспилотников пока не отменили, следуйте рекомендациям спасателей.

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