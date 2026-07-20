Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2026 17:03

Костры запретили разводить в 16 районах Воронежской области

В регионе снизилось число возгораний сухой травы
Алексей СЕРГУНИН
Жителям муниципалитетов нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

Жителям муниципалитетов нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 16 муниципалитетах Воронежской области по данным на 20 июля действует особый противопожарный режим. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Жителям муниципалитетов нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

В этом году на землях лесного фонда произошли три лесных пожара. Их удалось ликвидировать в первые сутки. При этом существенно снизилось количество возгораний сухой травы по сравнению с прошлым годом.

В соответствии с прогнозом ЧС на 21 июля, опубликованным на сайте МЧС Воронежской области, наибольшая вероятность возникновения природных пожаров отмечается в Борисоглебске, Богучарском, Кантемировском, Россошанском, Верхнемамонском и Петропавловском районах.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.