Костры запретили разводить в 16 районах Воронежской области

Жителям муниципалитетов нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 16 муниципалитетах Воронежской области по данным на 20 июля действует особый противопожарный режим. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Жителям муниципалитетов нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

В этом году на землях лесного фонда произошли три лесных пожара. Их удалось ликвидировать в первые сутки. При этом существенно снизилось количество возгораний сухой травы по сравнению с прошлым годом.

В соответствии с прогнозом ЧС на 21 июля, опубликованным на сайте МЧС Воронежской области, наибольшая вероятность возникновения природных пожаров отмечается в Борисоглебске, Богучарском, Кантемировском, Россошанском, Верхнемамонском и Петропавловском районах.

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