В 30 домах Воронежа отключили горячую воду

До 20:00 21 июля не будет горячей воды у жителей 30 домов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Коминтерновском районе Воронежа 20 июля начались работы по врезке нового потребителя в действующую тепловую сеть. Об этом сообщает пресс-служба АО «РИР Энерго – Воронежская генерация».

Из-за этого до 20:00 21 июля не будет горячей воды у жителей 30 домов:

бульвара Победы (№№ 25, 31, 33);

улиц Владимира Невского (№№ 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28), генерала Лизюкова (№№ 42a, 44, 46, 46a, 54, 56, 61a, 61в) и 60 лет ВЛКСМ (№№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21).

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