По трем критериям объявили желтый уровень погодной опасности в Воронежской области

В некоторых районах Воронежской области с 6:00 до 18:00 21 июля выпадет град. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень погодной опасности сразу по трем критериям установили в Воронежской области. Информация об этом 20 июля размещена на прогностической карте предупреждений для регионов Центрального федерального округа на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики предрекают, что в некоторых районах Воронежской области с 6:00 до 18:00 21 июля выпадет град. В эти же временные рамки ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

Напомним, что 21 июля с 14:00 до 15:00 в Воронежской области ожидается сильная жара до +35 градусов.

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