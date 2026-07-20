Промышлявшего аферами с автостраховками воронежца ждет суд

Фото пресс-службы регионального СК.

СК завершил расследование дела против жителя Воронежской области, которого обвиняют в 79 преступлениях: 73 случаях мошенничества и шести эпизодах использования поддельных автомобильных номеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

С августа 2022 года по декабрь 2024 года фигурант действовал в составе организованной группы. Подельники специально устраивали фиктивные аварии на дорогах (инсценировки ДТП). Чтобы сделать обман более убедительным, злоумышленники вешали на машины чужие или фальшивые госномера. После этого они обращались в страховые компании за выплатами за якобы поврежденные автомобили.

От действий этой группы пострадали 13 различных страховых компаний. Общий ущерб от махинаций превысил 21,3 миллиона рублей. Оперативную помощь следователям оказывали сотрудники регионального ФСБ и МВД.

Следователям удалось собрать показания самих участников схемы, свидетелей и результаты экспертиз. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. Тем временем, идет работа над другими участниками этой преступной группы.