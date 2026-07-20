Стратегия социально-экономического развития Воронежа и работа летних веранд стали темами планерки в мэрии

Фото мэрии Воронежа

20 июля в мэрии Воронежа прошло еженедельное совещание, на котором обсудили актуальные вопросы.

В связи жаркой погодой многие воронежцы проводят свой отдых на пляжах у воды. Выступая перед участниками совещания, руководитель управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук призвал горожан не купаться в необорудованных местах и следить за детьми. Для предупреждения нарушений и несчастных случаев в летний период спасатели постоянно патрулируют акватории воронежских водоемов.

По данным руководителя управления, городская дежурно-диспетчерскуая служба за минувшую неделю получила 6045 обращений, сотрудники ведомства выезжали на вызовы 64 раза.

Вторым вопросом повестки руководитель управления стратегического планирования и программ развития Андрей Жаглин доложил о реализации стратегии социально-экономического развития Воронежа. Этот документ действует с 2019 года и содержит долгосрочное планирование города.

Фото мэрии Воронежа

В рамках стратегии при участии сотрудников мэрии, региональных исполнительных органов и воронежских вузов в городе реализуется план мероприятий, 15 муниципальных программ, а также участие в региональных и федеральных проектах. В минувшем году стратегию развития привели в соответствие с новыми национальными проектами, уточнили значения и формулировки отдельных индикаторов и некоторые ожидаемые результаты.

С 2019 по 2025 годы в городе по нацпроектам, в том числе и новым - «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» - были построены, реконструированы и отремонтированы объекты дорожной инфраструктуры, обновлен парк пассажирского транспорта, возведены спортивные сооружения, открыты новые дошкольные и общеобразовательные учреждения, стартовали масштабные проекты реновации общественных пространств. По итогам 2025 года достигнуты 85% показателей и реализованы 99% мероприятий из запланированных.

По словам Андрея Жаглина, управление работает над обновлением плана мероприятий по реализации стратегии на период до 2035 года с участием представителей бизнеса, экспертов и студенческой молодежи.

Фото мэрии Воронежа

Далее руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Юлия Провоторов доложила о ситуации с размещением в городе летних кафе. Сезон открытых веранд продолжается в Воронеже ежегодно с 1 апреля по 31 октября.

В настоящем году разрешение на работу уличных веранд получили 49 заведений, еще двум было отказано. На сегодня с учетом ранее выданных в городе действуют 63 веранды. Юлия Провоторова напомнила, что за работу без паспорта по региональному закону предусмотрен штраф. Недавно вступили в силу новые правила продажи алкоголя в сезонных залах, требующие получения заключения министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области. Для оформления документа требуется предоставить паспорт на размещение летнего кафе, выданный управлением развития предпринимательства.

В течение теплого сезона сотрудники городского управления развития предпринимательства регулярно проводят рейды по залам для контроля их соответствия требованиям. В случае выявлении нарушений на основании предоставленной управлением информации паспорт может быть аннулирован.