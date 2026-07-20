Восемь лет колонии за распространение наркотиков получила жительница Воронежской области

Суд установил, что в декабре 2025 года жительница Павловского района через один из мессенджеров устроилась рекламировать интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

За работу она получила координаты тайника, забрала оттуда сверток с веществом массой 0,03 грамма и продала его за тысячу рублей. В феврале 2026 года фигурантка нашла в лесу еще одну закладку, но ее задержала полиция. При досмотре у злоумышленницы изъяли два свертка с наркотиком общей массой 2,08 грамма.

С учетом признания вины и помощи следствии, суд признал женщину виновной по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ее приговорили к восьми годам колонии.

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