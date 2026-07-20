В Воронеже двух мошенников отправили в тюрьму

Не собиравшиеся тратить деньги на жилье подельники похитили у кредитной организации свыше трех миллионов рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в 2023 году двое жителей Воронежа по документам третьего лица оформили ипотечный кредит якобы с целью покупки квартиры в Новоусманском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Не собиравшиеся тратить деньги на жилье подельники похитили у кредитной организации свыше трех миллионов рублей.

Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Мужчине назначили три года четыре месяца исправительной колонии общего режима, его соучастнице – три года колонии.

Хотя осужденные обжаловали приговор, но воронежский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры, оставил решение суда первой инстанции без удовлетворения.

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