В Борисоглебске Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БпЛА

В 16:14 20 июля в Борисоглебске объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 16:14 20 июля в Борисоглебске объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Работают системы оповещения, - уточнил чиновник.

Тем временем, аналогичный режим отменили в Россошанском районе.

Ранее сегодня под угрозой удара находились три муниципалитета нашего региона – Нововоронеж, Острогожский и Лискинский районы.

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