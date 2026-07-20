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НовостиПроисшествия20 июля 2026 13:21

Под Воронежем обнаружили тела матери и новорожденного сына

Следком возбудил уголовное дело
Алексей СЕРГУНИН
Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июля в помещении одной из квартир в городе Нововоронеже обнаружили тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. В той же квартире обнаружено тело его 30-летней матери без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашивают свидетелей. Основная задача – выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

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