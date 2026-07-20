Под Воронежем обнаружили тела матери и новорожденного сына

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июля в помещении одной из квартир в городе Нововоронеже обнаружили тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. В той же квартире обнаружено тело его 30-летней матери без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашивают свидетелей. Основная задача – выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

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