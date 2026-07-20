Из Воронежской области выдворили 17 иностранных нелегалов

При проведении контроля за соблюдением миграционного законодательства сотрудники профильного управления ГУ МВД России по Воронежской области выявили и депортировали с территории региона нарушивших закон иностранцев.

В период с 15 по 16 июля на родину принудительно отправили 16 иностранных граждан, которые содержались за нарушения в региональном центре временного содержания иностранцев, а также одного – из мест лишения свободы.

В отношении этих нарушителей приняты решения о нежелательности пребывания и закрытии им въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет.

В ГУ МВД добавили, что продолжат рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства на постоянной основе.