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НовостиОбщество20 июля 2026 12:47

Из Воронежской области выдворили 17 иностранных нелегалов

Нарушителям запретили въезд на пять лет
Ирина КАЗАНИНА

При проведении контроля за соблюдением миграционного законодательства сотрудники профильного управления ГУ МВД России по Воронежской области выявили и депортировали с территории региона нарушивших закон иностранцев.

В период с 15 по 16 июля на родину принудительно отправили 16 иностранных граждан, которые содержались за нарушения в региональном центре временного содержания иностранцев, а также одного – из мест лишения свободы.

В отношении этих нарушителей приняты решения о нежелательности пребывания и закрытии им въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет.

В ГУ МВД добавили, что продолжат рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства на постоянной основе.