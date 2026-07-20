В Россошанском районе Воронежской области включили сирены 20 июля днем

В 15:04 в Россошанском районе включились системы оповещения. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 15:04 в Россошанском районе включились системы оповещения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В муниципалитете объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

Глава региона советует зайти в помещение и отойти от окон.

- Если увидели дрон, то сразу уходите из зоны его видимости и звоните по телефону 112, - рекомендует чиновник.

Тем временем, отменена непосредственная опасность атаки БпЛА в Нововоронеже, Лискинском и Острогожском районах.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует в Воронежской области почти 17 часов – с 22:25 19 июля.

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