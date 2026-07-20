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НовостиОбщество20 июля 2026 11:46

154 миллиона выделяется на оборудование остановок и освещения линии метробуса в Воронеже

Тендер объявила мэрия Воронежа
Ирина КАЗАНИНА

Администрация Воронежа объявила тендер на оорудование остановок, посадочных площадок и освещения на протяжении маршрута метробуса в Воронеже, сообщает сетевое издание «De Facto Воронеж».

Стартовая стоимость контракта составляет 154 миллиона рублей. За эти деньги предполагается обновить 25 остановочных пунктов, заменить павильоны и оборудовать уличное освещение по обеим сторонам маршрута от ВГУ до Памятника Славы. Кроме того, контракт предполагает замену бордюров, дорожного ограждения и монтаж дополнительных опор для повышения безопасности.

Заказчик работ - Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства. Заявки принимаются до 6 июля, а победителя определят 9 июля.