Воронежец ограбил знакомую, вырвав из ее рук телефон

Похищенное имущество изъяли. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 июля в гости к 46-летней жительнице Острогожского района в гости пришел знакомый. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время общения мужчина неожиданно выхватил из рук хозяйки мобильник стоимостью 15 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Стражи порядка задержали злоумышленника – 46-летнего местного жителя, который во всем сознался.

В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ фигуранту грозит до четырех лет тюрьмы.

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