Воронежский суд отменил право собственности на ресторан «Форт»

Воронежский областной суд отменил решение 2007 года о признании права собственности на ресторан «Форт» на улице Донбасской. Основанием для апелляции прокурора стали новые обстоятельства.

В феврале 2007 года Ленинский райсуд признал право собственности на самовольно возведённую постройку площадью 800,3 квадратного метра на площади Заставы.

Сейчас же прокуратура установила, что в период действия договора аренды земельного участка разрешение на строительство или реконструкцию данного объекта мэрия не выдавала, судебные экспертизы по инициативе сторон и суда не проводились.

По мнению прокурора, право собственности получено владельцем ресторана в результате незаконных действий сотрудников администрации Воронежа и управления государственного имущества областной администрации.