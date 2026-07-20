Больше 2 миллионов рублей штрафов наложила ГЖИ на воронежских коммунальщиков

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Государственная жилищная инспекция Воронежской области в июне рассмотрела 25 административных дел. В результате к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц управляющих организаций и 8 юридических лиц.

Среди них - АО «Экотехнологии», которое попало на карандаш к инспекторам аж три раза, получив соответственно три штрафа за несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок.

Также ГЖИ назначило штраф директору УК «ЖКС», допустившему подтопление продвала, УК «Коттедж-Энерго» - за захламление и загрязнение подвала и директору ООО УК «Парус» - за ненадлежащее содержание дымовентиляционных каналов.

В итоге общая сумма наложенных за месяц штрафов составила 2 014 000 рублей. Кроме того ведомство вынесло пять предупреждений в отношении директоров четырех УК и председателя одного ТСЖ.