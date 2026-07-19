Новый поезд на юг через Воронеж будет ходить ежедневно

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Новый поезд на юг, который начал ходить через Воронеж с 16 июля, будет ежедневным. Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что состав №197/198 сообщением Москва - Адлер, укомплектованный одноэтажными купейными и плацкартными вагонами, должен был ходить через день.

- Поезд увеличивает частоту курсирования: с 18 июля отправлением из Адлера и с 20 июля отправлением из Москвы он становится ежедневным, - сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 00.55 и прибывает в Адлер на следующий день в 19.00. Он следует через Воронеж (станция Придача), Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе, Сочи.

Из Адлера поезд отправляется в 2.50 и прибывает в Москву на следующий день в 14.26.