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НовостиПроисшествия19 июля 2026 13:16

Воронежская семья разбилась в страшном ДТП под Тамбовом

Воронежцы на BMW врезались в фуру
Ярослав ИВАНОВ
От БМВ осталась груда металла, фото УМВД России по Тамбовской области.

От БМВ осталась груда металла, фото УМВД России по Тамбовской области.

От BMW, на котором ехала воронежская семья, осталась груда металла. Авария произошла вечером в пятницу, 17 июля, в Тамбовской области.

44-летний житель Воронежа на BMW X5 на 56-м километре автодороги Тамбов-Пенза на территории Рассказовского округа около 20.15 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой SITRAK C7H с полуприцепом. Кроссовер разорвало от удара.

Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, все, кто находился в BMW, погибли - водитель, его супруга и двое детей, мальчики девяти и шести лет. Водитель грузовика получил травмы, но остался жив.

- По предварительным данным, одной из причин аварии стала высокая скорость движения. Водитель кроссовера только за последний год более 30 раз привлекался к административной ответственности, в основном за превышение скорости, - отметили в ведомстве. - Окончательные причины аварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела.