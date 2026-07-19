В Воронеже у многоэтажки нашли тело женщины

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В субботу, 18 июля, труп женщины обнаружили воронежцы у стен многоэтажки на улице Суворова, 122. Сообщения появились в городских пабликах. К выяснению причин гибели несчастной подключились следователи.

- Проводится проверка по факту смерти 32-летней местной жительницы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, - рассказали «Комсомолке» в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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