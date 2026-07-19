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В Воронежской области стало на одного мультибалльника больше

В Воронежской области увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на стобаллов, - до 102. Результаты скорректированы после обработки протоколов дополнительных дней основного периода. Этот показатель уверенно превышает прошлогодние цифры, отметила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.

- Выросло и количество мультибалльников - теперь их четверо. Среди них одна 300-балльница и три 200-балльника. Абсолютный максимум по двум предметам - физике и математике - набрал выпускник воронежского лицея № 4 Максим Минаев. Математику Максим пересдавал как раз в дополнительные дни, - сообщила чиновница.

В этом году ЕГЭ в Воронежской области сдали более 11 000 человек, из них почти 10,5 тысяч выпускников текущего года. Максимальную отметку в 100 баллов воронежские школьники получали по литературе, химии, профильной математике, русскому языку, обществознанию, физике, биологии, информатике, английскому языку.