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НовостиОбщество19 июля 2026 6:07

Ночью 19 июля в Воронежской области сбили 4 БПЛА и объявляли ракетную опасность

Беспилотная опасность продлилась девять часов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ночь 19 июля в Воронежской области была беспокойной. Незадолго до полуночи объявили беспилотную опасность. А в 0.24 взвыли сирены, оповещая о ракетной, ее отменили в 1.09.

Беспилотная опасность продлилась в регионе до восьми утра - девять часов. Военные сбили за это время несколько воздушных целей.

- Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над Воронежем и двумя районами области уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил утром в воскресенье губернатор Александр Гусев.