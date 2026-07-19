Ночью 19 июля в Воронежской области сбили 4 БПЛА и объявляли ракетную опасность

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Ночь 19 июля в Воронежской области была беспокойной. Незадолго до полуночи объявили беспилотную опасность. А в 0.24 взвыли сирены, оповещая о ракетной, ее отменили в 1.09.

Беспилотная опасность продлилась в регионе до восьми утра - девять часов. Военные сбили за это время несколько воздушных целей.

- Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над Воронежем и двумя районами области уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил утром в воскресенье губернатор Александр Гусев.