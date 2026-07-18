Воронежцев ждет жаркая и дождливая неделя

Погода не перестает удивлять воронежцев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая и дождливая погода установится в Воронеже на следующей неделе.

Понедельник, 20 июля, обещает быть солнечным и без осадков с температурой +26 днем и около 20 ночью.

Во вторник днем потеплеет еще на градус, но пройдет небольшой дождь. Ночью будет +22.

В среду, 22 июля, гроза, дождь и туман при дневной температуре +25 и ночной +19

В четверг, 23 июля, осадки и грозы станут еще интенсивнее. Днем 24, ночью- 18 градусов тепла.

В пятницу, 24 июля, небольшой дождь. Днем +24, ночью +17.

В выходные в область вернется жара. Столбики термометров могут подняться до 30-градусной отметки. Возможны туман и небольшой дождь.